В Белгороде бизнесмену незаконно отказали в разрешении на строительство заправки

В Белгороде предпринимателю незаконно отказали в выдаче разрешения на строительство заправки. Он обратился в прокуратуру, которая в итоге направила представление в адрес главы администрации города.
Проверка правоохранителей показала, что отказ действительно был необоснованным. Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.
После рассмотрения актов реагирования департамент строительства и архитектуры при мэрии выдал ООО «НПО ХимТЭК» разрешение на возведение объекта. Виновного чиновника оштрафовали на 3 тыс. рублей.