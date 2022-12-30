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В Белгороде бизнесмену незаконно отказали в разрешении на строительство заправки

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Белгороде предпринимателю незаконно отказали в выдаче разрешения на строительство заправки. Он обратился в прокуратуру, которая в итоге направила представление в адрес главы администрации города.

Проверка правоохранителей показала, что отказ действительно был необоснованным. Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

После рассмотрения актов реагирования департамент строительства и архитектуры при мэрии выдал ООО «НПО ХимТЭК» разрешение на возведение объекта. Виновного чиновника оштрафовали на 3 тыс. рублей.

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#Наталья Корявых#Общество#Прокуратура#Белгород#Нарушение#Законодательство#Заправка#Город#Мэрия
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