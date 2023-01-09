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Какие месяцы выгоднее брать для отпуска в 2023 году

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI

Эксперт по трудовому праву назвала наиболее выгодные месяцы для отпуска

С финансовой точки зрения наиболее подходящими месяцами для отпуска в текущем году будут март, август и октябрь. Почему именно они, объясняют «Народные новости».

Юрист HeadHunter Татьяна Нечаева рассказала, что отдыхать выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней. Первые месяцы 2023 года можно назвать «короткими», так как в январе всего 17 рабочих дней, а в феврале — 18. В этот период чуть больше праздничных выходных, поэтому брать отпуск в начале года невыгодно, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

Зато в марте будет уже 22 рабочих дня, в апреле и мае — по 20. Самым длинным месяцем в году по количеству рабочих дней будет август — 23 рабочих дня.  Также для отдыха подойдёт и октябрь, в котором 22 рабочих дня. Эксперт по трудовому праву рекомендует брать отпуск именно в эти месяцы.

Накануне Нового года сервис SuperJob провёл опрос на тему подарков, в котором приняли участие белгородцы. Интересно, что для 17% респондентов главным желанием стал отпуск.

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#Анастасия Афанасенко#Общество#Отпуск#График#Выгода#Юрист
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