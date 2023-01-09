Юрист HeadHunter Татьяна Нечаева рассказала, что отдыхать выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней. Первые месяцы 2023 года можно назвать «короткими», так как в январе всего 17 рабочих дней, а в феврале — 18. В этот период чуть больше праздничных выходных, поэтому брать отпуск в начале года невыгодно, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».