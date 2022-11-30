Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам

Глава ЧВК «Вагнера» рассказал, что добровольцы-ополченцы из Белгородской и Курской областей иногда сталкиваются с проблемой: работодатели не дают им краткосрочный отпуск на обучение. По словам Евгения Пригожина, такая ситуация наблюдается в крупных компаниях бизнес-игроков, проживающих далеко от приграничных регионов — «как правило, где-то в Москве, на Рублёвке».