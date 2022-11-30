Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам

Глава ЧВК «Вагнера» рассказал, что добровольцы-ополченцы из Белгородской и Курской областей иногда сталкиваются с проблемой: работодатели не дают им краткосрочный отпуск на обучение. По словам Евгения Пригожина, такая ситуация наблюдается в крупных компаниях бизнес-игроков, проживающих далеко от приграничных регионов — «как правило, где-то в Москве, на Рублёвке».
Будьте добры, для того, чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России.
Евгений Пригожин
Глава ЧВК попросил считать это открытым обращением к владельцам крупного бизнеса в приграничных регионах.
В ноябре появились первые объявления о наборе в центр подготовки и управления народным ополчением в Белгородской области. Предполагалось, что в формировании ополчения поможет и «сознательный бизнес».
Помимо этого, в регионе возводят защитную «линию Вагнера». Сообщалось, что строительство пытались остановить местные власти, но работа всё же продолжилась. Правда, «линию Вагнера» губернатор Вячеслав Гладков переименовал в «Белгородскую засечную черту».