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Пригожин предупредил бизнесменов, не дающих отпуска белгородским ополченцам

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI

Ополченцам в Белгородской области не дают отпуск для боевой подготовки

Отпуск добровольцам-ополченцам не дают в основном крупные предприятия, отметил глава ЧВК «Вагнера». Евгений Пригожин в связи с этим опубликовал открытое обращение к владельцам бизнеса, проживающим, «как правило, где-то в Москве, на Рублёвке». Послание опубликовала его пресс-служба.

Глава ЧВК «Вагнера» рассказал, что добровольцы-ополченцы из Белгородской и Курской областей иногда сталкиваются с проблемой: работодатели не дают им краткосрочный отпуск на обучение. По словам Евгения Пригожина, такая ситуация наблюдается в крупных компаниях бизнес-игроков, проживающих далеко от приграничных регионов — «как правило, где-то в Москве, на Рублёвке».

Будьте добры, для того, чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России.
Евгений Пригожин

Глава ЧВК попросил считать это открытым обращением к владельцам крупного бизнеса в приграничных регионах.

В ноябре появились первые объявления о наборе в центр подготовки и управления народным ополчением в Белгородской области. Предполагалось, что в формировании ополчения поможет и «сознательный бизнес».

Помимо этого, в регионе возводят защитную «линию Вагнера». Сообщалось, что строительство пытались остановить местные власти, но работа всё же продолжилась. Правда, «линию Вагнера» губернатор Вячеслав Гладков переименовал в «Белгородскую засечную черту».

Видео тренировок ополчения «Вагнера» в Белгороде появилось в Сети
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#Общество#Белгородская область#Курская область#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Ополченцы#Добровольцы#Подготовка#Отпуск#Бизнес#Инна Рогова
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