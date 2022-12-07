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Деньги, отпуск и недвижимость: о чём мечтают белгородцы перед Новым годом

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали, что хотят получить на Новый год

Накануне Нового года сервис SuperJob провёл опрос на тему подарков, в котором приняли участие экономически активные белгородцы. Большинство проголосовало за деньги, отпуск и недвижимость.

Белгородцы больше всего хотят получить на Новый год в качестве подарка деньги. За этот вариант проголосовали 19% опрошенных. На втором месте — отпуск и недвижимость. Эти варианты набрали по 17% голосов.

Помимо денег, отпуска и недвижимости, 5% респондентов проголосовали за новый девайс, 7% — за автомобиль и 2% — за новый наряд или аксессуар. В меньшей степени белгородцы хотят драгоценности, домашнее животное, парфюм, спортивную экипировку, мебель, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Примечательно, что за деньги, новые девайсы и автомобили чаще голосовали мужчины, а женщины выбирали отпуск, недвижимость и новые наряды.

Источник отмечает, что опрос проходил с 26 ноября по 4 декабря.

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