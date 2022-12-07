Деньги, отпуск и недвижимость: о чём мечтают белгородцы перед Новым годом

Белгородцы больше всего хотят получить на Новый год в качестве подарка деньги. За этот вариант проголосовали 19% опрошенных. На втором месте — отпуск и недвижимость. Эти варианты набрали по 17% голосов.
Помимо денег, отпуска и недвижимости, 5% респондентов проголосовали за новый девайс, 7% — за автомобиль и 2% — за новый наряд или аксессуар. В меньшей степени белгородцы хотят драгоценности, домашнее животное, парфюм, спортивную экипировку, мебель, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.
Примечательно, что за деньги, новые девайсы и автомобили чаще голосовали мужчины, а женщины выбирали отпуск, недвижимость и новые наряды.
Источник отмечает, что опрос проходил с 26 ноября по 4 декабря.