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Контроль за торговлей фермерским мясом на рынках Старого Оскола стал строже

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Старооскольцы пожаловались мэру на запрет торговли мясом птицы с сельских подворий на местном Центральном рынке. Об этом земляки рассказали Андрею Чеснокову во время прямого эфира в соцсетях.
Градоуправленец пояснил, что продавать тушки домашней птицы по-прежнему разрешено. С 1 января текущего года  изменили подход к разрешительным документам на реализацию продукции с частных подворий.  Продиктован он правилами санитарной безопасности. Торговать можно с наличием справок из ветстанции, подтверждающих, что продукция безопасна для здоровья потребителей.  
 
«В связи с высокопатогенным гриппом птицы фермерам необходимо сдать анализы поголовья, которое планируется к реализации, непосредственно на наличие этого вируса. Те, кто данную процедуру проходят в ветстанции, — к ним вопросов нет», — пояснил  глава Старооскольского муниципалитета Андрей Чесноков.
 
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#Татьяна Панарина#Экономика#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Продажа домашней птицы#Ветеринарные документы#Птичий грипп
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