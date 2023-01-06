Контроль за торговлей фермерским мясом на рынках Старого Оскола стал строже

Градоуправленец пояснил, что продавать тушки домашней птицы по-прежнему разрешено. С 1 января текущего года изменили подход к разрешительным документам на реализацию продукции с частных подворий. Продиктован он правилами санитарной безопасности. Торговать можно с наличием справок из ветстанции, подтверждающих, что продукция безопасна для здоровья потребителей.

«В связи с высокопатогенным гриппом птицы фермерам необходимо сдать анализы поголовья, которое планируется к реализации, непосредственно на наличие этого вируса. Те, кто данную процедуру проходят в ветстанции, — к ним вопросов нет», — пояснил глава Старооскольского муниципалитета Андрей Чесноков.