В Старом Осколе наказывать за парковку на тротуаре будут по фотографиям
Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Жители микрорайона Звёздный Старого Оскола устали от хамоватых владельцев авто, которые паркуют машины на тротуарах, и попросили у чиновников активного содействия в наведении порядка во дворах жилых дома.
Людям надоело воспитывать соседей. Уговоры не оставлять транспорт на пути пешеходов перестали работать. Жители юго-западной части Старого Оскола обратились к главе муниципалитета с просьбой принять кардинальные меры и помочь убрать транспорт с пешеходной зоны.
Андрей Чесноков откликнулся на обращение земляков, попросив прислать фото конкретных фактов.
Мэр во время прямого эфира пообещал, что сведения оперативно передадут госавтоинспекторам и специалистам местной службы муниципального контроля в разработку.
Напомним, что за остановку транспортных средств на тротуаре в РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей с возможным задержанием транспортного средства и помещением на специализированную стоянку. Нарушение правил дорожного движения по данному пункту рассматривают органы внутренних дел.
«С удовольствием помогу призвать к порядку нарушителей. Мне нужны фотографии таких машин с госномерами, чтобы мы могли выявить владельцев быстро и провести с ними работу совместно с госавтоинспекторами, службой муниципального контроля администрации», — заявил Андрей Чесноков.