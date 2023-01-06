В Старом Осколе наказывать за парковку на тротуаре будут по фотографиям

Людям надоело воспитывать соседей. Уговоры не оставлять транспорт на пути пешеходов перестали работать. Жители юго-западной части Старого Оскола обратились к главе муниципалитета с просьбой принять кардинальные меры и помочь убрать транспорт с пешеходной зоны.

Андрей Чесноков откликнулся на обращение земляков, попросив прислать фото конкретных фактов.

Мэр во время прямого эфира пообещал, что сведения оперативно передадут госавтоинспекторам и специалистам местной службы муниципального контроля в разработку.

Напомним, что за остановку транспортных средств на тротуаре в РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей с возможным задержанием транспортного средства и помещением на специализированную стоянку. Нарушение правил дорожного движения по данному пункту рассматривают органы внутренних дел.