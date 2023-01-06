Огарки бенгальских огней некуда выбрасывать на улицах Старого Оскола
Сегодня, 10:10
Фото: pxhere.com
Старооскольцы недовольны тем, что в январские праздники им некуда выбрасывать огарки бенгальских огней на улицах города. Остатки искрящегося новогоднего атрибута приходится нести домой, так как на главной площади округа исчезли мусорные урны.
«Куда выбрасывать мусор на площади „Победы? " Урн там нет!», — гневалась оскольчанка Анна Лазебная, жалуясь чиновнику на бардак.
Глава Старооскольского муниципалитета рассказал, что ёмкости для отходов с прогулочной территории никуда не исчезали. В ходе реконструкции их демонтировали. В ближайшие две недели установят 11 уличных урн. Вернут на места вместе со скамейками.