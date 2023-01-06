Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Огарки бенгальских огней некуда выбрасывать на улицах Старого Оскола

Сегодня, 10:10
Фото: pxhere.com
Старооскольцы недовольны тем, что в январские праздники им некуда выбрасывать огарки бенгальских огней на улицах города. Остатки искрящегося новогоднего атрибута приходится нести домой, так как на главной площади округа исчезли мусорные урны.
«Куда выбрасывать мусор на площади „Победы? " Урн там нет!», — гневалась оскольчанка Анна Лазебная, жалуясь чиновнику на бардак.
 
Глава Старооскольского муниципалитета рассказал, что ёмкости для отходов с прогулочной территории никуда не исчезали. В ходе реконструкции их демонтировали. В ближайшие две недели установят 11 уличных урн. Вернут на места вместе со скамейками.
В Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до суток
Узнать подробнее
Читайте также:
Неудачный ремонт набережной: в Старом Осколе заливает парковкуВячеслав Гладков назвал катастрофой ситуацию с водой в Старом ОсколеПроблемы с мусором, уход инвесторов: Чесноков подвёл итоги года в Старом Осколе
#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Урна#Бенгальские огни#Жалобы
Подпишитесь
В Белгородской области из-за отсутствия своевременной медпомощи погиб ребёнок
Сегодня, 08:28
«У меня солдаты и внуки — больше никого». Как белгородские волонтёры помогают военным
Сегодня, 07:34
Митрополит Иоанн обратился к белгородцам с Рождественским посланием
Сегодня, 06:00
При штурме города на Украине погибли двое белгородских военнослужащих
Вчера, 15:02
Белгородская область отмечает 69-ю годовщину со дня образования
Сегодня, 07:51
В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспорта
Сегодня, 09:01