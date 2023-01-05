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В Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до суток

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI
Январские праздники показали, что проблема с мусором в городе ещё не решена. Отходы из кварталов вывозят по-прежнему несвоевременно. Жители округа жалуются на свалки с пищевыми отходами в своих дворах главе муниципалитета и просят «разрулить» ситуацию оперативно.

Андрей Чесноков рассказал во время прямого эфира, что в рейсы выходит 28 экипажей  компании-перевозчика коммунальных отходов. Но, увы, в графике вывоза  есть  отставание  — от 12 до 24 часов. К тому же мусоровозы не могут проехать к контейнерам в кварталы из-за узкого проезда, созданного хаотично припаркованными машинами во дворах.  

«Затрудняют вывоз машины, которые  паркуют владельцы  в жилых кварталах не всегда на отведённых местах. Техника создает заторы на проезжей части. Габариты у мусоровозов большие, проехать не могут. К примеру, за минувшие сутки из-за таких машин перевозчик вынужден был возвращаться вновь к контейнерам 40 раз. Есть ещё проблемы и с  недостаточно эффективной  координацией деятельности перевозок», — рассказал Андрей Чесноков.

Мэр попросил информировать о фактах скопления мусора на телефоны горячей линии Центра экологической безопасности (регионального оператора), писать ему лично в соцсети или звонить по телефону 112.

Напомним, что в Старом Осколе, как и во всём регионе, сменился с 1 января 2023 года перевозчик ТКО. Теперь вывозом занимается компания «Еврологистик».

 
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Вывоз мусора#Еврологистик
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