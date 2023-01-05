В Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до суток

Андрей Чесноков рассказал во время прямого эфира, что в рейсы выходит 28 экипажей компании-перевозчика коммунальных отходов. Но, увы, в графике вывоза есть отставание — от 12 до 24 часов. К тому же мусоровозы не могут проехать к контейнерам в кварталы из-за узкого проезда, созданного хаотично припаркованными машинами во дворах.

«Затрудняют вывоз машины, которые паркуют владельцы в жилых кварталах не всегда на отведённых местах. Техника создает заторы на проезжей части. Габариты у мусоровозов большие, проехать не могут. К примеру, за минувшие сутки из-за таких машин перевозчик вынужден был возвращаться вновь к контейнерам 40 раз. Есть ещё проблемы и с недостаточно эффективной координацией деятельности перевозок», — рассказал Андрей Чесноков.

Мэр попросил информировать о фактах скопления мусора на телефоны горячей линии Центра экологической безопасности (регионального оператора), писать ему лично в соцсети или звонить по телефону 112.

Напомним, что в Старом Осколе, как и во всём регионе, сменился с 1 января 2023 года перевозчик ТКО. Теперь вывозом занимается компания «Еврологистик».