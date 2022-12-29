В белгородской церкви военный случайно застрелил сослуживца

В церкви в Белгородской области военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Мужчина задел пальцем спусковой крючок автомата. Пуля попала в грудь другому военному.
Сам инцидент произошёл в котельной церкви. Военнослужащий снимал с себя автомат, не стоявший на предохранителе. Произошёл выстрел.
Стрелявший вместе с настоятелем церкви пытались оказать пострадавшему первую помощь. Вскоре раненого госпитализировали, но он умер в больнице.
Виновник происшествия объяснил, что забыл разрядить автомат после дежурства. Он сам отправился к правоохранителям с явкой с повинной.
За случайное убийство военнослужащий получил два года условно с испытательным сроком. Ему также пришлось выплатить 1 млн рублей матери погибшего. Приговор стороны обжаловать не стали.
Подобные инциденты среди военных — не редкость, пишет издание. Был случай, когда военнослужащий решил подшутить над сослуживцем и направил на него автомат. Он тоже задел спусковой крючок. Пострадавшему также пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.
Один из собеседников издания рассказал, что большинство инцидентов произошли в период спецоперации: сказались постоянное ношение оружия, нервное напряжение и усталость.