В белгородской церкви военный случайно застрелил сослуживца

Подобные инциденты среди военных — не редкость, пишет издание. Был случай, когда военнослужащий решил подшутить над сослуживцем и направил на него автомат. Он тоже задел спусковой крючок. Пострадавшему также пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.