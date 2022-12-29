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В белгородской церкви военный случайно застрелил сослуживца

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
Мужчина задел пальцем спусковой крючок, когда снимал с себя не стоявший на предохранителе автомат. Пуля попала в грудь другому военнослужащему. Он скончался в больнице, сообщает «Ъ-Черноземье». Гарнизонный военный суд уже определил наказание.

В церкви в Белгородской области военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Мужчина задел пальцем спусковой крючок автомата. Пуля попала в грудь другому военному.

Сам инцидент произошёл в котельной церкви. Военнослужащий снимал с себя автомат, не стоявший на предохранителе. Произошёл выстрел.

Стрелявший вместе с настоятелем церкви пытались оказать пострадавшему первую помощь. Вскоре раненого госпитализировали, но он умер в больнице.

Виновник происшествия объяснил, что забыл разрядить автомат после дежурства. Он сам отправился к правоохранителям с явкой с повинной.

За случайное убийство военнослужащий получил два года условно с испытательным сроком. Ему также пришлось выплатить 1 млн рублей матери погибшего. Приговор стороны обжаловать не стали.

Подобные инциденты среди военных — не редкость, пишет издание. Был случай, когда военнослужащий решил подшутить над сослуживцем и направил на него автомат. Он тоже задел спусковой крючок. Пострадавшему также пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

Один из собеседников издания рассказал, что большинство инцидентов произошли в период спецоперации: сказались постоянное ношение оружия, нервное напряжение и усталость.

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#Военнослужащие#Церковь#Наталья Корявых#Происшествия#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Несчастный случай#Оружие#Убийство по неосторожности
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