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Как живут белгородские военнослужащие на передовой

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI

Военнослужащих на передовой в Белгородской области посетил Андрей Турчак

Белгородцев посетил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он передал приветы военным от их родных и близких, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Сюжет
СВО

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак показал, как белгородцы-участники СВО живут на передовой. Он передал приветы военнослужащим от их родных.

На кадры попали двухэтажные койки. Их военные переделывали самостоятельно. Имеется печь-буржуйка. Также на видео попали сапоги, переданные главой региона. За снаряжение белгородцы поблагодарили как Гладкова, так и областное правительство.

Вячеслав Гладков же сказал спасибо Турчаку за визит. Глава региона также напомнил, что военным стараются оперативно оказывать всю необходимую помощь.

Видео: телеграм-канал Андрея Турчака
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