Как живут белгородские военнослужащие на передовой

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак показал, как белгородцы-участники СВО живут на передовой. Он передал приветы военнослужащим от их родных.
На кадры попали двухэтажные койки. Их военные переделывали самостоятельно. Имеется печь-буржуйка. Также на видео попали сапоги, переданные главой региона. За снаряжение белгородцы поблагодарили как Гладкова, так и областное правительство.
Вячеслав Гладков же сказал спасибо Турчаку за визит. Глава региона также напомнил, что военным стараются оперативно оказывать всю необходимую помощь.