Расстрелявший военных Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший военнослужащих, захотел вступить в ЧВК «Вагнер». В 2019 году молодой человек открыл стрельбу в воинской части. Пока в ряды ЧВК его не приняли, пишет издание со ссылкой на Baza.
Сообщается, что Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в колонию, в которой он отбывает срок, якобы приезжали представители частной военной компании. По данным источника, сначала осуждённый попал в список потенциальных претендентов в «вагнеровцы», но его не взяли. При этом других заключённых приняли.
В октябре 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Среди погибших был капитан из Белгорода Владимир Евсеев.
Солдата-срочника приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии. Потерпевшие посчитали приговор слишком мягким.