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Расстрелявший военных Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 09:27
Фото: Baza
Осуждённый Рамиль Шамсутдинов
В 2019 году Шамсутдинов, будучи срочником, расстрелял восемь человек. Одной из жертв стал уроженец Белгородской области. Известно, что пока в ряды ЧВК Шамсутдинова не приняли, сообщают «Новые известия».

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший военнослужащих, захотел вступить в ЧВК «Вагнер». В 2019 году молодой человек открыл стрельбу в воинской части. Пока в ряды ЧВК его не приняли, пишет издание со ссылкой на Baza.

Сообщается, что Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в колонию, в которой он отбывает срок, якобы приезжали представители частной военной компании. По данным источника, сначала осуждённый попал в список потенциальных претендентов в «вагнеровцы», но его не взяли. При этом других заключённых приняли.

В октябре 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Среди погибших был капитан из Белгорода Владимир Евсеев.

Солдата-срочника приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии. Потерпевшие посчитали приговор слишком мягким.

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#Операция на Украине#Белгород#Забайкалье#Шамсутдинов#ЧВК Вагнер#Колония#Исправительная колония#Общество#Наталья Корявых
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