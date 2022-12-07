Расстрелявший военных Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Сообщается, что Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в колонию, в которой он отбывает срок, якобы приезжали представители частной военной компании. По данным источника, сначала осуждённый попал в список потенциальных претендентов в «вагнеровцы», но его не взяли. При этом других заключённых приняли.