«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным

Когда началась мобилизация, Юрий не стал дожидаться повестки и на следующее же утро отправился в военкомат. Сборы прошли быстро — через три дня, в воскресенье, автобус уже забрал мужчину в Богучары. Там он с сослуживцами пробыл несколько дней, затем его перенаправили в Солоти. А оттуда — уже за «ленту».