«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным

Попрощаться с Юрием, судя по количеству людей, пришло всё Стрелецкое. По словам близких мужчины, этого стоило ожидать — Юрия все знали как доброго, отзывчивого и дружелюбного человека.
Знаете, он был очень жизнерадостный и яркий человек. У него очень много друзей. Он никогда не оставался в стороне и всегда помогал. Вот прям живой-живой такой был всегда. Он очень легко шёл на контакт. Сразу после начала СВО Юрий начал заниматься «гуманитаркой». Его никто не просил, ничего. Он считал, что обязан помогать тем ребятам, которые нас защищают. Он к ним ездил, помогал в сводное от работы время постоянно.
Подруга Юрия Ольга
Когда началась мобилизация, Юрий не стал дожидаться повестки и на следующее же утро отправился в военкомат. Сборы прошли быстро — через три дня, в воскресенье, автобус уже забрал мужчину в Богучары. Там он с сослуживцами пробыл несколько дней, затем его перенаправили в Солоти. А оттуда — уже за «ленту».
Лично разговаривала с его командиром. В тот день, получается, был обстрел — командир получил серьёзное ранение. По его словам, Юрий не растерялся: первый начал оказывать помощь, наложил жгут, вколол «Промедол», положил командира на носилки — вёл себя как герой. А во второй половине дня был ещё один обстрел. Юре помочь уже никто не смог.
Ольга
Как объяснила женщина, сослуживцы о погибшем отзывались исключительно положительно и очень за него переживали. Переживал и командир, который на данный момент находится в госпитале с тяжёлым ранением: дело в том, что семья Юрия три недели не могла получить точного ответа, жив ли мужчина.
Три недели с документами какие-то ошибки были. А каждая ошибка — это же надежда, что вышло недоразумение, что Юра жив…
Подробностями о Юрии поделился его кум Иван— с погибшим они были знакомы с детства. По словам Ивана, юность у Юрия выдалась непростой: сказались трудное материальное положение семьи, проблемы с учёбой и родителями. Но мужчина не опускал руки — особенно тогда, когда дело касалось его близких.
Человек он был мягкий, не скандальный, всегда находил компромиссы и решения. Всегда старался всем помочь — вот он такой человек был, который отдаст последнее, но поможет. Такое у него было жизненное правило. На пути у него частенько вставали трудности. Он тянул всю семью — можно сказать, воспитал младшую сестру, следил за старшим братом.
Иван
Затем Юрий женился. У него остались дети — пятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка. Помня о своём непростом детстве, мужчина всеми силами старался не допустить чего-то похожего для своих сына и дочери.
Юрий всегда ставил перед собой цели и почти всегда их достигал. Конечно, что-то не получилось, что-то не успел он. Но он успел дать детям то, чего у него самого не было.
Иван
Мало кто смог сдержать слёз во время прощания с погибшим: красными глазами мужчины растерянно смотрели куда-то в пустоту, а женщины с громким плачем и причитаниями припадали к гробу. На последний нанесли целую кучу гвоздик — горка алых цветов в один момент закрыла собой фотографию мужчины.
В тот момент, когда общий плач начал постепенно стихать, редкие всхлипывания сперва тихо, а потом всё увереннее начал перебивать голос пожилой женщины.
Что ж вы делаете? Что ж вы натворили?
При этом она едва ли не уткнулась в гроб лицом. По словам знакомых Юрия, это была их общая воспитательница из училища. Не дожидаясь ответа, старушка продолжила:
Всех виноватых в этом бог накажет! А Русь — великая! Русь — выстоит. Всё выстоит.
На кладбище вслед за катафалком отправилась целая колонна автомобилей. Ей навстречу, по чистой случайности, выехала небольшая колонна военной техники — несколько грузовиков с буквой «Z». Проехав мимо, машины направились туда, откуда только что увезли Юрия — в сторону Стрелецкого.
Туман сменился дождём. Когда подъехали к Храму Вознесения Господня, плач практически стих — все готовились проводить Юрия в мир иной. Из катафалка вынесли гроб уже без крышки — там, на белой простыне, расположился прикрытый специальным пакетом погибший. В ноги мужчине заботливо постелили аккуратно сложенный военный мундир.
Поднимаясь в храм, один мужчина шёпотом бросил другому:
— Он ведь всю жизнь свою посветил тому, чтобы дом для детей построить.
— И умер — в 33 года. Это возраст Христа.
Спасший командира и давший своим детям то, чего у него самого не было, навсегда 33-летний Юрий Колтунов покоится теперь на юго-западном кладбище.