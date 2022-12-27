Туман и мокрый снег сохранятся в Белгородской области 28 декабря

В ночное время в Белгороде температура опустится до -1 ˚С, при этом пройдёт снег с дождём. В светлое время суток осадки сохранятся, потеплеет до 1 ˚С. В четверг, 29 декабря, ночью небольшой снег и -3 ˚С. Днём без осадков, до 4 ˚С.