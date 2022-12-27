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Туман и мокрый снег сохранятся в Белгородской области 28 декабря

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Синоптики обещают белгородцам облачную погоду, мокрый снег и туман. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В среду, 28 декабря, в Белгородской области будет облачно, выпадет мокрый снег, местами ожидается туман. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Ночью от -3 ˚С до 2 ˚С. Днём — от 0 до +5 ˚С.

В ночное время в Белгороде температура опустится до -1 ˚С, при этом пройдёт снег с дождём. В светлое время суток осадки сохранятся, потеплеет до 1 ˚С. В четверг, 29 декабря, ночью небольшой снег и -3 ˚С. Днём без осадков, до 4 ˚С.

В конце рабочей недели без осадков. Ночью 0 ˚С, днём — до 4 ˚С. 31 декабря — около 1 ˚С и без осадков. 1 января ожидается мокрый снег.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мокрый снег#Туман#Общество#Погода
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