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Какая погода будет на новогодние праздники в Белгородской области

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, ожидать морозов в период новогодних каникул в регионе не стоит. Максимально столбик термометра опустится до двух градусов ниже нуля.
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Погода

По данным сервиса World Weather, на новогодние праздники в Белгородской области будет тепло. В первый день нового года температура воздуха днём прогреется до двух градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Ночью 2 января термометр максимально покажет четыре градуса тепла, а днём — до +5. При этом осадков не ожидается, а западный ветер будет дуть со скоростью 4,8 м/с.

Во вторник, 3 января, белгородцев ожидает слабый дождь. В дневное и ночное время столбик термометра будет держаться на отметке +4. На следующий день, 4 января, на один градус станет прохладней и ветер усилится. Ночью ветер чуть усилится до 6 м/с.

С 5 января столбик термометра медленно поползёт вниз. Ночью похолодает до -2, а днём — до -1 градуса. При этом изменится и направление ветра — он будет дуть с севера со скоростью 4,6 м/c.

6 января днём и 7 января ночью температура будет держаться на уровне -2 градусов, а затем вновь потеплеет до нулевых показателей.

Напомним, также будет тёплой и новогодняя ночь. В Белгороде столбики термометра покажут до одного градуса тепла.

Какая погода будет на Новый год 2023 в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Прогноз погоды#Белгородская область#Погода#Новогодние праздники#Синоптики
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