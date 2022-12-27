Какая погода будет на новогодние праздники в Белгородской области

По данным сервиса World Weather, на новогодние праздники в Белгородской области будет тепло. В первый день нового года температура воздуха днём прогреется до двух градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.
Ночью 2 января термометр максимально покажет четыре градуса тепла, а днём — до +5. При этом осадков не ожидается, а западный ветер будет дуть со скоростью 4,8 м/с.
Во вторник, 3 января, белгородцев ожидает слабый дождь. В дневное и ночное время столбик термометра будет держаться на отметке +4. На следующий день, 4 января, на один градус станет прохладней и ветер усилится. Ночью ветер чуть усилится до 6 м/с.
С 5 января столбик термометра медленно поползёт вниз. Ночью похолодает до -2, а днём — до -1 градуса. При этом изменится и направление ветра — он будет дуть с севера со скоростью 4,6 м/c.
6 января днём и 7 января ночью температура будет держаться на уровне -2 градусов, а затем вновь потеплеет до нулевых показателей.
Напомним, также будет тёплой и новогодняя ночь. В Белгороде столбики термометра покажут до одного градуса тепла.