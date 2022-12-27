Какая погода будет на новогодние праздники в Белгородской области

Во вторник, 3 января, белгородцев ожидает слабый дождь. В дневное и ночное время столбик термометра будет держаться на отметке +4. На следующий день, 4 января, на один градус станет прохладней и ветер усилится. Ночью ветер чуть усилится до 6 м/с.