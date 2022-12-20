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Какая погода ожидает белгородцев в начале 2023 года

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде в Белгородской области в январе

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в Белгородской области в начале года ожидается много осадков. В целом в РФ январь будет близок к своим климатическим нормам, однако в некоторых регионах ожидается погода теплее обычного, пишет «Российская газета».
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Погода

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина поделилась прогнозом погоды на январь: в Белгородской области, а также в соседних регионах — Воронежской и Тамбовской областях — обещают обильные осадки.

Морозы сильнее обычного ожидают на юге Урала и Сибири, а в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях прогнозируют температуру выше обычной.

Отметим, что 31 декабря и 1 января в Белгородской области обещают небольшой снег, а температура составит -6…-3 °C. Такой прогноз опубликовали на сервисе «Яндекс. Погода».

В Белгородской области обещают морозы до -13 ˚С
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#София Чугай#Общество#Погода#Белгородская область#Прогноз погоды#Синоптики#Январь#31 декабря#1 января#Осадки
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