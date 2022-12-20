Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина поделилась прогнозом погоды на январь: в Белгородской области, а также в соседних регионах — Воронежской и Тамбовской областях — обещают обильные осадки.
Морозы сильнее обычного ожидают на юге Урала и Сибири, а в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях прогнозируют температуру выше обычной.
Отметим, что 31 декабря и 1 января в Белгородской области обещают небольшой снег, а температура составит -6…-3 °C. Такой прогноз опубликовали на сервисе «Яндекс. Погода».