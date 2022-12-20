Синоптики рассказали о погоде в Белгородской области в январе

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в Белгородской области в начале года ожидается много осадков. В целом в РФ январь будет близок к своим климатическим нормам, однако в некоторых регионах ожидается погода теплее обычного, пишет «Российская газета».