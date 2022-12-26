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Туман и гололёд: погода в последний вторник года не обрадует белгородцев

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

Белгородцам пообещали мокрый снег, туман и гололёд

27 декабря на территории области обещают похолодание. Ночью и днём возможны небольшие заморозки. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 27 декабря, в Белгородской области ожидается небольшое похолодание. Ночью небольшие осадки, днём — умеренные в виде дождя, снега, мокрого снега.

Местами будет туман, гололёд, на дорогах — гололедица. Ночью синоптики обещают от -3 ˚С до 2 ˚С. Днём — от -2 ˚С до 3 ˚С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В Белгороде ночью температура опустится до 1 ˚С, днём составит около 2 ˚С. В течение всего дня ожидается снег с дождём. В среду, 28 декабря, ночью 0 ˚С, днём — 1 ˚С. Осадки сохраняются.

В четверг, 29 декабря, -2 ˚С и снег. Днём без осадков, температура поднимется до 1 ˚С. До конца недели с четверга в областном центре будет плюсовая температура.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Снег#Туман#Гололёд#Общество#Погода
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