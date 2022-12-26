Туман и гололёд: погода в последний вторник года не обрадует белгородцев

Во вторник, 27 декабря, в Белгородской области ожидается небольшое похолодание. Ночью небольшие осадки, днём — умеренные в виде дождя, снега, мокрого снега.
Местами будет туман, гололёд, на дорогах — гололедица. Ночью синоптики обещают от -3 ˚С до 2 ˚С. Днём — от -2 ˚С до 3 ˚С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
В Белгороде ночью температура опустится до 1 ˚С, днём составит около 2 ˚С. В течение всего дня ожидается снег с дождём. В среду, 28 декабря, ночью 0 ˚С, днём — 1 ˚С. Осадки сохраняются.
В четверг, 29 декабря, -2 ˚С и снег. Днём без осадков, температура поднимется до 1 ˚С. До конца недели с четверга в областном центре будет плюсовая температура.