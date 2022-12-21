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В оперштабе обсудили вопросы безопасности в Белгородской области в условиях СВО

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
На повестке дня — обеспечение безопасности региона, в том числе в приграничных населённых пунктах, повышение эффективности системы оповещения населения во время обстрелов, усиление действующего пропускного режима и укрепление границ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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СВО

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с представителями силовых структур обговорили текущую оперативную обстановку в регионе. В первую очередь они обсудили ситуацию, связанную с оповещением населения во время обстрелов.

По этому вопросу глава региона дал поручение своим заместителям Ивану Будлову и Евгению Мирошникову совместными усилиями с МЧС и Минобороны РФ улучшить систему оповещения, чтобы в дальнейшем всех жителей своевременно предупреждать о чрезвычайных ситуациях.

Обсудили участники заседания и дополнительные меры по обеспечению безопасности, усилению действующего пропускного режима и укреплению границ.

Помимо этого, на заседании оперштаба приняли решение запретить продажу и использование пиротехнических средств до 20 января 2023 года, а в период новогодних праздников в регионе усилить меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Также на заседании назначили дату итогового сочинения (изложения) для допуска выпускников к экзаменам — 18 января 2023 года. Официальную дату ранее перенесли из-за обстановки в регионе, чтобы обеспечить школьникам более безопасные условия.

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#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Оповещение#Безопасность
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