В оперштабе обсудили вопросы безопасности в Белгородской области в условиях СВО

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с представителями силовых структур обговорили текущую оперативную обстановку в регионе. В первую очередь они обсудили ситуацию, связанную с оповещением населения во время обстрелов.
По этому вопросу глава региона дал поручение своим заместителям Ивану Будлову и Евгению Мирошникову совместными усилиями с МЧС и Минобороны РФ улучшить систему оповещения, чтобы в дальнейшем всех жителей своевременно предупреждать о чрезвычайных ситуациях.
Обсудили участники заседания и дополнительные меры по обеспечению безопасности, усилению действующего пропускного режима и укреплению границ.
Помимо этого, на заседании оперштаба приняли решение запретить продажу и использование пиротехнических средств до 20 января 2023 года, а в период новогодних праздников в регионе усилить меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.
Также на заседании назначили дату итогового сочинения (изложения) для допуска выпускников к экзаменам — 18 января 2023 года. Официальную дату ранее перенесли из-за обстановки в регионе, чтобы обеспечить школьникам более безопасные условия.