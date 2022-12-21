Белгородские выпускники на дистанте напишут итоговое сочинение 18 января

В Белгородской области часть школьников напишет итоговое сочинение (изложение) позже. Мера касается выпускников из приграничья, Белгорода и Яковлевского горокруга.
Школьники из перечисленных муниципалитетов напишут сочинение (изложение) 18 января 2023 года. За выпускниками сохраняется право на две попытки пересдачи.
Дату сочинения ранее перенесли для того, чтобы обеспечить для школьников безопасные условия написания. При этом региональная прокуратура ранее направила предостережение белгородскому министру образования для недопущения возможных нарушений.