Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января

В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование петард, фейерверков и салютов. Действует он с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года
Ограничение утвердили по итогам заседания областного оперштаба. Помимо этого, в правительстве добавили, что в период празднования Нового года и Рождества в регионе усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.
О том, что продажу пиротехники могут запретить, ранее предупреждал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что из-за «жёлтого» уровня террористической опасности в эту новогоднюю ночь решили обойтись без салюта.