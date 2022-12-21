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Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Ограничение на продажу и использование пиротехники в регионе действует с 20 декабря по 20 января. Такое решение приняли на заседании областного оперштаба, сообщили в правительстве.

В Белгородской области ввели запрет на продажу и использование петард, фейерверков и салютов. Действует он с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года

Ограничение утвердили по итогам заседания областного оперштаба. Помимо этого, в правительстве добавили, что в период празднования Нового года и Рождества в регионе усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.

О том, что продажу пиротехники могут запретить, ранее предупреждал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что из-за «жёлтого» уровня террористической опасности в эту новогоднюю ночь решили обойтись без салюта.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Запрет#Продажа#Пиротехника#Салют#Фейерверк#Петарды
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