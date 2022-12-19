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Позовут ли Гладкова на открытие катка в Старом Осколе?

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Информацию озвучили во время оперативного совещания правительства области 19 декабря.

В ходе совещания губернатор Вячеслав Гладков сообщил об открытии катка в Старом Осколе.

Согласовали в Старом Осколе к Новому году ввести в эксплуатацию каток, надеюсь, что на следующей неделе меня пригласят на открытие. Очень этого жду.
Вячеслав Гладков

Тему катка подняли на фоне обсуждения незавершённых объектов строительства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, что ранее сообщалось, что каток в возрождаемом старооскольком парке аттракционов «Солнечный» может не появиться. Работают люди, вырыты траншеи, завезён материал, но на объекте нет даже очертаний будущей ледовой арены.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Каток
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