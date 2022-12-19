Позовут ли Гладкова на открытие катка в Старом Осколе?

В ходе совещания губернатор Вячеслав Гладков сообщил об открытии катка в Старом Осколе.
Согласовали в Старом Осколе к Новому году ввести в эксплуатацию каток, надеюсь, что на следующей неделе меня пригласят на открытие. Очень этого жду.
Вячеслав Гладков
Тему катка подняли на фоне обсуждения незавершённых объектов строительства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Напомним, что ранее сообщалось, что каток в возрождаемом старооскольком парке аттракционов «Солнечный» может не появиться. Работают люди, вырыты траншеи, завезён материал, но на объекте нет даже очертаний будущей ледовой арены.