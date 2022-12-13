Ни льда, ни катка: обещанного аттракциона в Старом Осколе не будет

По задумке устроителей на спортплощадке зимой должны были кататься на коньках, а в другие сезоны — на роликах. Генподрядчик обещал построить каток, аналогичный областному, который встречает отдыхающих в Белгороде в парке имени Ленина. Площадь развлекательной территории в Старом Осколе — больше полутора тысяч квадратных метров. Включает не только коробку, но и прогулочные дорожки, окаймляющие её.