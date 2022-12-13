Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Ни льда, ни катка: обещанного аттракциона в Старом Осколе не будет

Сегодня, 07:38
Фото: "Старый Оскол Новости" в ВК
Каток в возрождаемом старооскольском парке аттракционов «Солнечный», похоже, этой зимой не появится. Местный паблик напомнил об этом подписчикам, разместив в интернете фото будущего объекта.

Видно, что стройка «топчется» на месте. Работают люди, вырыты траншеи, завезён материал… Но по факту нет даже очертаний будущей ледовой арены. Между тем осенью анонсировали не только сроки, но даже технологии, которые позволили бы покрытию выдерживать температурный режим до + 10.

По задумке устроителей на спортплощадке зимой должны были кататься на коньках, а  в другие сезоны — на роликах. Генподрядчик  обещал построить каток, аналогичный  областному, который встречает отдыхающих в Белгороде в парке имени Ленина. Площадь развлекательной территории в Старом Осколе — больше полутора тысяч квадратных метров. Включает не только коробку, но и прогулочные дорожки, окаймляющие её.

В лицее Старого Оскола открыли памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-заведующую детсадом в Старом Осколе будут судить за хищение 130 тыс. рублейУкрытия Старого Оскола опубликовали на карте в интернетеПодросток из Старого Оскола готовил террористический акт в школе
#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Строительство катка#Затягивание стройки
Подпишитесь
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
Сегодня, 07:19
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
Сегодня, 07:45
Белгородка получила штраф за парковку, пока пережидала обстрел
Сегодня, 08:58
Часть долей компании Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом»
Сегодня, 07:02
Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлку
Вчера, 19:18
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Вчера, 12:11