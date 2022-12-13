Ни льда, ни катка: обещанного аттракциона в Старом Осколе не будет

Видно, что стройка «топчется» на месте. Работают люди, вырыты траншеи, завезён материал… Но по факту нет даже очертаний будущей ледовой арены. Между тем осенью анонсировали не только сроки, но даже технологии, которые позволили бы покрытию выдерживать температурный режим до + 10.
По задумке устроителей на спортплощадке зимой должны были кататься на коньках, а в другие сезоны — на роликах. Генподрядчик обещал построить каток, аналогичный областному, который встречает отдыхающих в Белгороде в парке имени Ленина. Площадь развлекательной территории в Старом Осколе — больше полутора тысяч квадратных метров. Включает не только коробку, но и прогулочные дорожки, окаймляющие её.