Белгород готовится к открытию главной ёлки города

Праздничная подсветка включится не только на ёлке, но и на всех зданиях, арт-объектах и украшениях по всему Белгороду и во всех районах Белгородской области.
Главным героем сегодняшнего праздника, как и полагается, станет Дед Мороз — именно он зажжёт ёлку на Соборной площади.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил о том, что даже в нынешнее непростое время неправильно отменять празднование Нового года, хотя просьбы об этом от населения поступают регулярно.
Но от фейерверка в новогоднюю ночь всё же решили отказаться, чтобы не пугать жителей громкими звуками. Запрещено запускать огненное шоу на всей территории Белгородской области, без исключений. Правило действует с апреля 2022 года.
В 2021 году главную ёлку Белгорода открыли 11 декабря.