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Белгород готовится к открытию главной ёлки города

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Новогодняя ёлка
Иллюминация на ёлке на Соборной площади загорится сегодня, 17 декабря, в 18:00, начнётся же праздник в 16:00, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Праздничная подсветка включится не только на ёлке, но и на всех зданиях, арт-объектах и украшениях по всему Белгороду и во всех районах Белгородской области.

Главным героем сегодняшнего праздника, как и полагается, станет Дед Мороз — именно он зажжёт ёлку на Соборной площади.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил о том, что даже в нынешнее непростое время неправильно отменять празднование Нового года, хотя просьбы об этом от населения поступают регулярно.

Но от фейерверка в новогоднюю ночь всё же решили отказаться, чтобы не пугать жителей громкими звуками. Запрещено запускать огненное шоу на всей территории Белгородской области, без исключений. Правило действует с апреля 2022 года.

В 2021 году главную ёлку Белгорода открыли 11 декабря.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Новый год#Новогодняя ёлка
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