Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом

Как написал губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородской области заканчивается новогоднее оформление сёл и городов. Что касается областной столицы, то в Белгороде Новогодняя ёлка откроется 17 декабря. Зажигать её будет Дед Мороз.
Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте всё отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть.
Вячеслав Гладков
Глава региона также выразил надежду, что в следующем году наступит победа и область вернётся к мирной жизни.
Предыдущую новогоднюю ёлку открыли в Белгороде ровно год назад — 11 декабря. В тот день Дед Мороз прилетел на вертолёте. Теперь, вероятно, доброму волшебнику придётся искать другие, более безопасные пути. Тем более, что некоторые дети уже переживают, что Дедушку может сбить система ПВО.
Также отметим, что в какой то момент Белгород рисковал остаться без ёлки вообще. Но, всё взвесив, Гладков пришёл к выводу, что праздник быть должен.