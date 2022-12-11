Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом

Предыдущую новогоднюю ёлку открыли в Белгороде ровно год назад — 11 декабря. В тот день Дед Мороз прилетел на вертолёте. Теперь, вероятно, доброму волшебнику придётся искать другие, более безопасные пути. Тем более, что некоторые дети уже переживают, что Дедушку может сбить система ПВО.