Белгородцам отказали в новогоднем салюте: Фейерверки — после Победы!

Вячеслав Гладков прославился как губернатор, дарующий белгородцам пышные праздники. Поэтому глава вполне справедливо заметил, что ему можно предъявить много претензий, но «точно не в отношении праздника». Но сегодня Вячеслав Гладков отказал белгородцам в запуске салюта из-за текущей обстановке в регионе.