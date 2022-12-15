Белгородцам отказали в новогоднем салюте: Фейерверки — после Победы!

К губернатору Белгородской области обратились с просьбой разрешить проведение фейерверков в новогоднюю ночь — в ограниченное время на согласованных с МЧС площадках. Местная жительница попросила не лишать их праздника, ведь «дети верят в чудеса».
Вячеслав Гладков прославился как губернатор, дарующий белгородцам пышные праздники. Поэтому глава вполне справедливо заметил, что ему можно предъявить много претензий, но «точно не в отношении праздника». Но сегодня Вячеслав Гладков отказал белгородцам в запуске салюта из-за текущей обстановке в регионе.
Я думаю, что бенгальский огонь, праздничное освещение, ёлка, Дед Мороз, а самое главное — любовь и нежность от родителей создадут нашим детям правильный праздник. А фейерверки — после Победы! Сделаем такой фейерверк, каких ещё в Белгородской области не было. Наверстаем упущенное.
Вячеслав Гладков