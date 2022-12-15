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Белгородцам отказали в новогоднем салюте: Фейерверки — после Победы!

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI

Белгородцам отказали в фейерверках в новогоднюю ночь

Вячеслав Гладков выступил против салюта из-за обстановки в регионе. Глава не захотел пугать белгородцев громкими звуками.

К губернатору Белгородской области обратились с просьбой разрешить проведение фейерверков в новогоднюю ночь — в ограниченное время на согласованных с МЧС площадках. Местная жительница попросила не лишать их праздника, ведь «дети верят в чудеса».

Вячеслав Гладков прославился как губернатор, дарующий белгородцам пышные праздники. Поэтому глава вполне справедливо заметил, что ему можно предъявить много претензий, но «точно не в отношении праздника». Но сегодня Вячеслав Гладков отказал белгородцам в запуске салюта из-за текущей обстановке в регионе.

Я думаю, что бенгальский огонь, праздничное освещение, ёлка, Дед Мороз, а самое главное — любовь и нежность от родителей создадут нашим детям правильный праздник. А фейерверки — после Победы! Сделаем такой фейерверк, каких ещё в Белгородской области не было. Наверстаем упущенное.

Вячеслав Гладков

Введут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?
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