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Жители Белгородской области жалуются на отключение российских телеканалов

Сегодня, 21:22
Фото: pxhere.com
Телевизор.
Ежедневные проблемы с трансляцией каналов постараются решить к Новому году, сообщил в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев.

В прямом эфире главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву поступила жалоба от жительницы села. По её словам, уже на протяжении двух недель ежедневно с 10:00 до 17:00 не работают российские телеканалы. 

Да, такая ситуация есть. Наше российское телевидение проводит в период с 10:00 до 17:00 технические работы. Будем стараться, чтобы к Новому году проблема была решена.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на отключение телеканалов. В качестве причины им также называли проведение технических работ.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Владимир перцев#Телевидение
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