Жители Белгородской области жалуются на отключение российских телеканалов

В прямом эфире главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву поступила жалоба от жительницы села. По её словам, уже на протяжении двух недель ежедневно с 10:00 до 17:00 не работают российские телеканалы.
Да, такая ситуация есть. Наше российское телевидение проводит в период с 10:00 до 17:00 технические работы. Будем стараться, чтобы к Новому году проблема была решена.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на отключение телеканалов. В качестве причины им также называли проведение технических работ.