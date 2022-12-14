Белгородцам объяснили, с чем связаны перебои вещания ТВ-каналов

Жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области жалуются, что не могут посмотреть федеральные каналы. Одно из таких обращений поступило из Новосадового, где вещание прекратилось с прошлой недели.
«Проживаю в Новосадовом-41. С прошлой недели с девяти часов прекращается вещание общероссийских телеканалов. Проблема не только у меня, но и других жителей микрорайона. Подскажите, в чём проблема?» — спрашивает белгородка.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что проходят плановые профилактические работы.
«Я попрошу своих коллег, которые этим занимаются, чтобы эти работы были прекращены до новогодних праздников», — отметил глава региона.
Также этот вопрос прокомментировал министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.
«По информации филиала ФГУП РТРС „Белгородский ОРТПЦ“, для проведения плановых профилактических работ производятся отключения трансляции ТВ-программ в будни с 8:30 до 16:30. Однако из-за погодных условий график работ может корректироваться», — сообщил чиновник.
Мирошников также добавил, что работы планируется завершить до 17 декабря.