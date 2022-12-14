Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцам объяснили, с чем связаны перебои вещания ТВ-каналов

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
С прошлой недели у жителей нескольких населённых пунктов с утра пропадает сигнал общероссийских телевизионных каналов. Глава региона ответил обеспокоенным белгородцам, что идут плановые профилактические работы и к новогодним праздникам они завершатся.

Жители нескольких населённых пунктов в Белгородской области жалуются, что не могут посмотреть федеральные каналы. Одно из таких обращений поступило из Новосадового, где вещание прекратилось с прошлой недели.

«Проживаю в Новосадовом-41. С прошлой недели с девяти часов прекращается вещание общероссийских телеканалов. Проблема не только у меня, но и других жителей микрорайона. Подскажите, в чём проблема?» — спрашивает белгородка.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что проходят плановые профилактические работы.

«Я попрошу своих коллег, которые этим занимаются, чтобы эти работы были прекращены до новогодних праздников», — отметил глава региона.

Также этот вопрос прокомментировал министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

«По информации филиала ФГУП РТРС „Белгородский ОРТПЦ“, для проведения плановых профилактических работ производятся отключения трансляции ТВ-программ в будни с 8:30 до 16:30. Однако из-за погодных условий график работ может корректироваться», — сообщил чиновник.

Мирошников также добавил, что работы планируется завершить до 17 декабря.

Семьи мобилизованных белгородцев смогут платить за ТВ и интернет меньше
Узнать подробнее
Читайте также:
На федеральном ТВ заговорили о захвате ВСУ «условного Шебекино или условных Валуек»Учитель математики из Белгорода вышла в финал ТВ-проекта «Классная тема!»Белгородец — финалист «Последнего героя» на ТВ уйдёт на службу снайпером
#София Чугай#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников#Телевидение#Вещание#Перебои
Подпишитесь
В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон
Сегодня, 10:00
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
Сегодня, 07:08
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Вчера, 12:12
Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде
Сегодня, 08:22
В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
Сегодня, 08:50
В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00
Сегодня, 07:50