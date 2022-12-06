Юный белгородец принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»

Читательница «Бел.Ру» Татьяна сообщила о выступлении шестиклассника Георгия Касницкого из гимназии № 5 в шоу «Вундеркинды», выпуск которого покажут уже 6 декабря в 20:30 на телеканале «Пятница». Несмотря на то, что юный белгородец учится только в 6 классе, он уже неоднократно становился призёром олимпиад по химии, географии и истории за 7 и 8 классы.