Юный белгородец принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»

Читательница «Бел.Ру» Татьяна сообщила о выступлении шестиклассника Георгия Касницкого из гимназии № 5 в шоу «Вундеркинды», выпуск которого покажут уже 6 декабря в 20:30 на телеканале «Пятница». Несмотря на то, что юный белгородец учится только в 6 классе, он уже неоднократно становился призёром олимпиад по химии, географии и истории за 7 и 8 классы.
Он может определить любую страну по контуру, дотошно изучает историю и политологию. Считает себя экспертом биографии И. В. Сталина и других политических деятелей. Кроме того, Георгий пишет статьи, стихи и рассказы, у него есть способности к научной работе и артистический талант.
Татьяна
В шоу звёзды определяют, какими талантами обладает каждый ребёнок. В случае неправильной догадки, денежный приз достаётся юным вундеркиндам.
Отметим, что в прошлом году Георгий Касницкий участвовал в шоу «Лучше всех» на Первом канале. В том выпуске мальчик представил номер с химическими опытами и рассказал «историю» с инопланетянами.