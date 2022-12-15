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Число погибших при пожарах в Белгороде выросло почти в три раза

Сегодня, 07:13
Фото: управление МЧС по Белгородской области
Всего на территории областного центра в 2022 году произошло 285 пожаров. Это на 11,6% меньше, чем в прошлом году. При этом число погибших и потерпевших увеличилось. Подробнее рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Как отметил Потапов, в Белгороде на 13 декабря было зарегистрировано 285 пожаров. За аналогичный период прошлого года их было 320. Таким образом, снижение произошло на 11,6%.

При этом количество погибших возросло на 133,3%. В текущем году это восемь человек, а в прошлом — три. Также на 25% увеличилось количество пострадавших — пять и четыре в 2022 и 2021 году соответственно.

Прямой материальный ущерб был причинён в размере более 118 млн рублей.

Наибольшее количество пожаров произошло на открытой территории — 123 случая. Из них ландшафтных — 30 и возгорание мусора — 93. На втором месте пожары в жилом секторе — 57 случаев. А на третьем месте пожары автомобилей — 25 случаев.

Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.  

Пожаров - меньше, погибших - столько же: В МЧС рассказали о числе жертв пожаров
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Сергей потапов#Пожары#Саттистика#ГУ МЧС России по Белгородской области#Белгород#Новости Белгорода
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