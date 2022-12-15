Число погибших при пожарах в Белгороде выросло почти в три раза

Как отметил Потапов, в Белгороде на 13 декабря было зарегистрировано 285 пожаров. За аналогичный период прошлого года их было 320. Таким образом, снижение произошло на 11,6%.
При этом количество погибших возросло на 133,3%. В текущем году это восемь человек, а в прошлом — три. Также на 25% увеличилось количество пострадавших — пять и четыре в 2022 и 2021 году соответственно.
Прямой материальный ущерб был причинён в размере более 118 млн рублей.
Наибольшее количество пожаров произошло на открытой территории — 123 случая. Из них ландшафтных — 30 и возгорание мусора — 93. На втором месте пожары в жилом секторе — 57 случаев. А на третьем месте пожары автомобилей — 25 случаев.
Основные причины возгораний: неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.