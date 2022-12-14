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В Белгородской области смогли предотвратить гибель при пожарах восьмерых детей

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Всё благодаря автономным дымовым пожарным извещателям. Подробности рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.
Сюжет
Пожар

Как отметил Потапов, в Белгородской области спасатели в плановом режиме продолжают работу по оказанию адресной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Им спасатели бесплатно устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели.

На сегодняшний день извещателями обеспечили 17 157 семей данной категории (100% исполнения). Как отметил Потапов, приборы действительно спасают жизнь.  За 2021-22 годы на территории области в результате срабатывания извещателей удалось предотвратить гибель 13 человек, из них восьмерых детей.  

29 января 2021 года в селе Артельное Шебекинского горокруга произошёл пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Возгорание случилось из-за аварийного пожароопасного режима работы электросети. Огонь полностью уничтожил помещение веранды. В результате срабатывания удалось предотвратить гибель пятерых человек, из них троих детей.

15 марта прошлого года в селе Рождествено Валуйского горокруга из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации бытовых электроприборов загорелся дом многодетной семьи. Огонь повредил стену веранды. Извещатели спасли троих человек, из которых двое - дети.

1 мая текущего года в Строителе пожар произошёл в квартире. Там также жила многодетная семья. Огонь повредил мебель. Благодаря "сработке" прибора, удалось предотвратить гибель пятерых человек, в том числе троих детей.  

Потапов также добавил, что руководство Вейделевского района, Валуйского, Грайворонского горокругов и Белгорода решили обеспечить извещателями семьи, в которых родился третий ребёнок. А в Ровеньском и Прохоровском районах на законодательном уровне закреплено решение по обеспечению всех семей автономными дымовыми пожарными извещателями при рождении первенца.

 

 

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#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов#Пожар#ГУ МЧС России по Белгородской области#Пожарные извещатели#Кристина Семенчук
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