В Белгородской области смогли предотвратить гибель при пожарах восьмерых детей

Как отметил Потапов, в Белгородской области спасатели в плановом режиме продолжают работу по оказанию адресной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Им спасатели бесплатно устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели.
На сегодняшний день извещателями обеспечили 17 157 семей данной категории (100% исполнения). Как отметил Потапов, приборы действительно спасают жизнь. За 2021-22 годы на территории области в результате срабатывания извещателей удалось предотвратить гибель 13 человек, из них восьмерых детей.
29 января 2021 года в селе Артельное Шебекинского горокруга произошёл пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Возгорание случилось из-за аварийного пожароопасного режима работы электросети. Огонь полностью уничтожил помещение веранды. В результате срабатывания удалось предотвратить гибель пятерых человек, из них троих детей.
15 марта прошлого года в селе Рождествено Валуйского горокруга из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации бытовых электроприборов загорелся дом многодетной семьи. Огонь повредил стену веранды. Извещатели спасли троих человек, из которых двое - дети.
1 мая текущего года в Строителе пожар произошёл в квартире. Там также жила многодетная семья. Огонь повредил мебель. Благодаря "сработке" прибора, удалось предотвратить гибель пятерых человек, в том числе троих детей.
Потапов также добавил, что руководство Вейделевского района, Валуйского, Грайворонского горокругов и Белгорода решили обеспечить извещателями семьи, в которых родился третий ребёнок. А в Ровеньском и Прохоровском районах на законодательном уровне закреплено решение по обеспечению всех семей автономными дымовыми пожарными извещателями при рождении первенца.