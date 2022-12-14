В Белгородской области смогли предотвратить гибель при пожарах восьмерых детей

Потапов также добавил, что руководство Вейделевского района, Валуйского, Грайворонского горокругов и Белгорода решили обеспечить извещателями семьи, в которых родился третий ребёнок. А в Ровеньском и Прохоровском районах на законодательном уровне закреплено решение по обеспечению всех семей автономными дымовыми пожарными извещателями при рождении первенца.