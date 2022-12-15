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Пожаров - меньше, погибших - столько же: В МЧС рассказали о числе жертв пожаров

Сегодня, 06:36
Фото: региональное управление МЧС

В МЧС рассказали о числе погибших в пожарах белгородцев

Все погибшие — взрослые. В прошлом году количество погибших достигло 63 человек. Подробную статистику представил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Как отметил Потапов, по состоянию на 13 декабря на территории Белгородской области за 2022 год было зарегистрировано 2135 пожаров. За аналогичный период прошлого года их было 2716 (снижение на 21,4%).

При пожарах погибло 62 человека. Среди них детей не было. В прошлом году цифра составляла 63. Таким образом, снижение было зафиксировано на 1,6%. При этом травмы в 2022 году получили 32 человек. В 2021 году — 39 человек (снижение на 17,9%).

Потапов также отметил, что пожарным в текущем году удалось спасти 90 человек и эвакуировать 2180 жителей региона.

В результате пожаров прямой материальный ущерб был причинён в размере более 378 млн рублей.

В основном пожары происходили на открытой территории — 903 случая. Из них ландшафтных — 593. На втором месте пожары, которые произошли в жилом секторе — 766 случаев, при которых погибли 57 человек и ещё 26 получили травмы.  Ещё в 193 случаях горели автомобили.

Среди основных причин пожаров: неосторожное обращение с огнём (1035), нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования (484) и поджог (212).

Белгородец погиб во время пожара из-за непотушенной сигареты
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов#Пожары#ГУ МЧС России по Белгородской области#Саттистика#Погибшие
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