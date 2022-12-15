Пожаров - меньше, погибших - столько же: В МЧС рассказали о числе жертв пожаров

При пожарах погибло 62 человека. Среди них детей не было. В прошлом году цифра составляла 63. Таким образом, снижение было зафиксировано на 1,6%. При этом травмы в 2022 году получили 32 человек. В 2021 году — 39 человек (снижение на 17,9%).