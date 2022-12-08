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Из белгородского университета во время пожара эвакуировали 50 человек

Сегодня, 10:04
Фото: МЧС России по Белгородской области
Сообщение о возгорании поступило в 16:08 часов 7 декабря. Подробности о пожаре «Бел.Ру» рассказали в МЧС.
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Пожар

7 декабря пожар произошёл в здании НИУ «БелГУ». Как сообщили «Бел.Ру» в региональном МЧС, возгорание случилось в учебном десятиэтажном корпусе на восьмом этаже по улице Студенческой. Вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Во время инцидента из здания было эвакуировано 50 человек. Пожар потушили в 16:22. Огонь повредил оргтехнику и мебель.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, после громких звуков в Яковлевском горокруге начался пожар. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка в Яковлевском горокруге. Осколки снаряда повредили ЛЭП. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работают аварийные бригады и происходит подомовой обход.

Губернатор Гладков рассказал подробности обстрела ВСУ под Белгородом
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#Алина Харина#Пожар#Происшествия#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский государственный университет#Электрооборудование
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