Из белгородского университета во время пожара эвакуировали 50 человек

Напомним, что сегодня, 8 декабря, после громких звуков в Яковлевском горокруге начался пожар. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка в Яковлевском горокруге. Осколки снаряда повредили ЛЭП. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работают аварийные бригады и происходит подомовой обход.