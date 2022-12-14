Конкурс «Стандарт гостеприимства Белогорья» организует компания из Крыма

Управление по туризму Белгородской области заключило контракт на организацию и проведение областного конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» с ООО «СФ Компани». Компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. Генеральный директор компании Кристина Абрамович. Основной вид деятельно организации — творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», по итогам 2021 года выручка компании составила 13 млн рублей, сумма чистой прибыли — 10 млн рублей, а чистых активов — 18 млн рублей.
За организацию белгородского конкурса компания из Севастополя получит 600 тыс. рублей от области.
Напомним, что участниками конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, муниципальные, региональные и федеральные бюджетные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере туризма.
Исполнителю контракта необходимо разработать логотип, сформировать конкурсную комиссию, обеспечить транспортное сопровождение и т. д.