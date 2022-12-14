Конкурс «Стандарт гостеприимства Белогорья» организует компания из Крыма

Управление по туризму Белгородской области заключило контракт на организацию и проведение областного конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» с ООО «СФ Компани». Компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. Генеральный директор компании Кристина Абрамович. Основной вид деятельно организации — творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений.