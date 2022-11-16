На организацию конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» выделили 600 тысяч рублей

Также исполнитель должен будет сформировать конкурсную комиссию, состоящую из не менее пяти команд: по одной для каждой из номинаций. Каждая команда конкурсной комиссии будет включать не менее трёх членов, один из которых является профильным специалистом в данной номинации, остальные члены команды — специалисты, имеющие опыт работы не менее пяти лет в сфере туризма, индустрии гостеприимства, культуры, маркетинга, рекламы, PR, в профильных органах власти, профильных образовательных учреждениях, профильных общественных организациях.