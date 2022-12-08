Конкурс на лучшее украшение к новогодним праздникам вновь проведут в Белгороде

В областном центре вновь пройдёт ежегодный конкурс «Белгород новогодний» Он проводится по восьми номинациям. Уже 30 декабря объявят победителей, которые получат денежный приз.
Заявки на конкурс «Белгород новогодний» принимаются с 15 по 25 декабря. Подробная информация об условиях участия в конкурсе находится здесь.
На выбор белгородцам представлено несколько номинаций:
Также жители Белгорода смогут поделиться тем, как они украсили свой дом. Для этого предусмотрены номинации:
Результаты станут известны 30 декабря. Те, кто войдут в тройку победителей в каждой номинации, получат 40, 30, 15 тысяч рублей соответственно.
Оставить заявку можно по адресу Гражданский проспект, 38, каб. 203 ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 или по адресу электронной почты [email protected].