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Конкурс на лучшее украшение к новогодним праздникам вновь проведут в Белгороде

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
В мэрии объявили о скором старте ежегодного конкурса «Белгород новогодний». Заявки принимаются с 15 по 25 декабря.

В областном центре вновь пройдёт ежегодный конкурс «Белгород новогодний» Он проводится по восьми номинациям. Уже 30 декабря объявят победителей, которые получат денежный приз.

Заявки на конкурс «Белгород новогодний» принимаются с 15 по 25 декабря. Подробная информация об условиях участия в конкурсе находится здесь.

На выбор белгородцам представлено несколько номинаций:

  • «Новогодние прогулки»;
  • «Сказочный декор»;
  • «Новогодняя ярмарка»;
  • «А у нас во дворе»;
  • «Волшебные сказки и зимние сны».

Также жители Белгорода смогут поделиться тем, как они украсили свой дом. Для этого предусмотрены номинации:

  • «Новый год в моем окне»;
  • «Ёлок много не бывает»;
  • «Зимние узоры».

Результаты станут известны 30 декабря. Те, кто войдут в тройку победителей в каждой номинации, получат 40, 30, 15 тысяч рублей соответственно.

Оставить заявку можно по адресу Гражданский проспект, 38, каб. 203 ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 или по адресу электронной почты [email protected].

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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгород#Конкурс#Белгород новогодний
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