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Белгородки победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Сегодня, 04:58
Фото: belregion.ru
Студентки получат гранты по 1 млн рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Студент

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» участники предлагали идеи для стартапа, разрабатывали бизнес-план, конструировали макет общественного пространства и создавали памятник наставничеству.

Победительницами конкурса стали Юлия Морщакова из Шебекино и Лилия Панькова из Белгорода. Они получат гранты по 1 млн рублей. Ещё две белгородки выиграли гранты по 200 тыс. рублей.

Эти деньги они могут потратить или на своё образование, или на открытие собственного дела. Я уверен, что они распорядятся этими денежными средствами достойно. Рад, что у нас растёт такая талантливая молодёжь!
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что в конкурсе «Большая перемена» также победили 14 школьников из Белгорода. Учащиеся 10-х классов получат по 1 млн рублей, а школьники из 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей.

Белгородские победители «Большой перемены» получат по 1 млн рублей на образование
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#Александра Склярова#Общество#Студент#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Вячеслав Гладков#Победители#Конкурс
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