Белгородки победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» участники предлагали идеи для стартапа, разрабатывали бизнес-план, конструировали макет общественного пространства и создавали памятник наставничеству.
Победительницами конкурса стали Юлия Морщакова из Шебекино и Лилия Панькова из Белгорода. Они получат гранты по 1 млн рублей. Ещё две белгородки выиграли гранты по 200 тыс. рублей.
Эти деньги они могут потратить или на своё образование, или на открытие собственного дела. Я уверен, что они распорядятся этими денежными средствами достойно. Рад, что у нас растёт такая талантливая молодёжь!
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
Напомним, что в конкурсе «Большая перемена» также победили 14 школьников из Белгорода. Учащиеся 10-х классов получат по 1 млн рублей, а школьники из 8-9 классов получат по 200 тыс. рублей.