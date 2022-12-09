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Не все жители белгородского приграничья могут получить компенсацию за съём жилья

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
Во время прямого эфира к Владимиру Жданову обратилась жительница Шебекино, которая недавно переехала по причине обстрелов. Она спросила, положена ли ей компенсация за аренду жилья. Жданов ответил, что средства могут получить не все шебекинцы.
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СВО

Во время прямого эфира Владимиру Жданову задали вопрос о компенсации за аренду жилья шебекинцам, которые решили временно переехать подальше от приграничной зоны. Оказалось, что средства могут получить не все жители горокруга.

Компенсация за аренду жилья выплачивается жителям населённых пунктов, в которых введён режим ЧС. В пределах Белгородской области. В нашем городском округе режим ЧС введён на территории села Середа. Поэтому все остальные, кто выехал, такой компенсации, к сожалению, не получат.
Владимир Жданов

Отметим, что жителям Шебекино и других населённых пунктов горокруга регулярно приходят СМС с предупреждениями об обстреле и просьбой спуститься в укрытие. Во время одного из таких обстрелов пострадала 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Воспоминаниями о том страшном дне подросток ранее поделилась с телевизионщиками.

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#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов#Компенсация#Съём жилья#Приграничье
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