Не все жители белгородского приграничья могут получить компенсацию за съём жилья

Отметим, что жителям Шебекино и других населённых пунктов горокруга регулярно приходят СМС с предупреждениями об обстреле и просьбой спуститься в укрытие. Во время одного из таких обстрелов пострадала 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Воспоминаниями о том страшном дне подросток ранее поделилась с телевизионщиками.