Не все жители белгородского приграничья могут получить компенсацию за съём жилья

Во время прямого эфира Владимиру Жданову задали вопрос о компенсации за аренду жилья шебекинцам, которые решили временно переехать подальше от приграничной зоны. Оказалось, что средства могут получить не все жители горокруга.
Компенсация за аренду жилья выплачивается жителям населённых пунктов, в которых введён режим ЧС. В пределах Белгородской области. В нашем городском округе режим ЧС введён на территории села Середа. Поэтому все остальные, кто выехал, такой компенсации, к сожалению, не получат.
Владимир Жданов
Отметим, что жителям Шебекино и других населённых пунктов горокруга регулярно приходят СМС с предупреждениями об обстреле и просьбой спуститься в укрытие. Во время одного из таких обстрелов пострадала 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Воспоминаниями о том страшном дне подросток ранее поделилась с телевизионщиками.