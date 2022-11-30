Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Толстой рассказал о состоянии раненной при обстреле Шебекино 15-летней девушки

Сегодня, 07:56
Фото: телеграм-канал Петра Толстого

Раненной при обстреле Шебекино 15-летней девушке становится лучше

Елизавета продолжает лечиться в РДКБ в Москве. Накануне её навестил депутат Госдумы Пётр Толстой. Он рассказал, что девушка идёт на поправку, настроение у неё хорошее.
Сюжет
Обстрел

За 15-летней Елизаветой, пострадавшей при обстреле Шебекино, продолжают присматривать московские врачи. Девушка лечится в Российской детской клинической больницы (РДКБ).

Её навестил депутат Госдумы Пётр Толстой. Накануне он сообщил, что состояние Елизаветы улучшается. «Настроение хорошее, идёт на поправку, благодарна врачам и всем за поддержку», — рассказал Толстой.

Девушка пострадала при обстреле Шебекино 17 ноября. Тогда город обстреляли из «Града», снаряд попал в частный дом, где и находилась Елизавета. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Девушку перенаправили в Москву на дальнейшее лечение. На минувшей неделе стало известно, что её перевели из реанимации в обычную палату.

Тем временем Шебекинский горокруг продолжают обстреливать. Накануне под огнём ВСУ оказались столица муниципалитета, Новая Таволжанка и Муром.

ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку
Узнать подробнее
Читайте также:
Подоляк: Вы точно понимаете разницу между Киевом и каким-то селом Шебекино?В Шебекино после обстрела затапливает историческое зданиеВСУ обстреляли окраину города Шебекино
#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Пострадавшая#Подросток#Больница#Пётр Толстой#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Выбитые окна и посечённая крыша: Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел
Сегодня, 08:47
На Харгоре в Белгороде уберут один пешеходный переход, но оборудуют светофором другой
Сегодня, 06:40
«На хлопушках далеко не уедешь». Магазины салютов Белгорода остались без покупателей
Вчера, 14:42
За 2022 год в Белгородской области отремонтировали 140 км дорог
Сегодня, 04:09
Над Белгородом прогремело несколько взрывов
Вчера, 20:20
«Мы загадим фасады!» В Белгороде УК отказываются помечать укрытия при морозах
Вчера, 15:34