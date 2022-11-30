Толстой рассказал о состоянии раненной при обстреле Шебекино 15-летней девушки

Раненной при обстреле Шебекино 15-летней девушке становится лучше

Елизавета продолжает лечиться в РДКБ в Москве. Накануне её навестил депутат Госдумы Пётр Толстой. Он рассказал, что девушка идёт на поправку, настроение у неё хорошее.