Толстой рассказал о состоянии раненной при обстреле Шебекино 15-летней девушки

За 15-летней Елизаветой, пострадавшей при обстреле Шебекино, продолжают присматривать московские врачи. Девушка лечится в Российской детской клинической больницы (РДКБ).
Её навестил депутат Госдумы Пётр Толстой. Накануне он сообщил, что состояние Елизаветы улучшается. «Настроение хорошее, идёт на поправку, благодарна врачам и всем за поддержку», — рассказал Толстой.
Девушка пострадала при обстреле Шебекино 17 ноября. Тогда город обстреляли из «Града», снаряд попал в частный дом, где и находилась Елизавета. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Девушку перенаправили в Москву на дальнейшее лечение. На минувшей неделе стало известно, что её перевели из реанимации в обычную палату.
Тем временем Шебекинский горокруг продолжают обстреливать. Накануне под огнём ВСУ оказались столица муниципалитета, Новая Таволжанка и Муром.