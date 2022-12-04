В полуразрушенных торговых центрах Шебекино начинают открывать магазины

Как сообщили в Telegram-канале «ШÖ | Шебекино», в торговых центрах ещё продолжаются восстановительные работы. Сгоревшее здание ТЦ «Галерея» уже очистили от обломков и испорченных деталей, оставив только металлический каркас. Во втором здании «Галереи» восстановительные работы закончили. Первыми там открылись «Рыбный гастроном» и «Магнит».
В другом повреждённом ТЦ заработал магазин Fix Price, хотя ремонтные работы ещё продолжаются.
Напомним, что в торговые центры снаряды попали 22 октября. В тот день погибли два человека: мужчина и 14-летний мальчик. Кроме того, днём 26 октября стало известно о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price: их принуждали писать заявление на увольнение по собственному желанию. После огласки руководство приняло решение перевести сотрудников на работу в другие магазины сети Fix Price.