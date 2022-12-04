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В полуразрушенных торговых центрах Шебекино начинают открывать магазины

Сегодня, 16:47
Фото: Telegram-канал «ШÖ | Шебекино»
Повреждённый в обстреле торговый центр
В зданиях ещё проводятся восстановительные работы, но некоторые магазины уже открылись. Об этом сообщили в Telegram-канале «ШÖ | Шебекино».
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Обстрел

Как сообщили в Telegram-канале «ШÖ | Шебекино», в торговых центрах ещё продолжаются восстановительные работы. Сгоревшее здание ТЦ «Галерея» уже очистили от обломков и испорченных деталей, оставив только металлический каркас. Во втором здании «Галереи» восстановительные работы закончили. Первыми там открылись «Рыбный гастроном» и «Магнит».

В другом повреждённом ТЦ заработал магазин Fix Price, хотя ремонтные работы ещё продолжаются.

Напомним, что в торговые центры снаряды попали 22 октября. В тот день погибли два человека: мужчина и 14-летний мальчик. Кроме того, днём 26 октября стало известно о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price: их принуждали писать заявление на увольнение по собственному желанию. После огласки руководство приняло решение перевести сотрудников на работу в другие магазины сети Fix Price.

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#Александра Склярова#Общество#Обстрел#Шебекино#Обстрел ВСУ#Торговый центр#Ремонтные работы
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