В полуразрушенных торговых центрах Шебекино начинают открывать магазины

Напомним, что в торговые центры снаряды попали 22 октября. В тот день погибли два человека: мужчина и 14-летний мальчик. Кроме того, днём 26 октября стало известно о проблеме сотрудников сгоревшего в Шебекино магазина Fix Price: их принуждали писать заявление на увольнение по собственному желанию. После огласки руководство приняло решение перевести сотрудников на работу в другие магазины сети Fix Price.