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Белгородэнерго досрочно выполнило программу инновационного развития текущего года

7 декабря 09:48
Фото: Белгородэнерго
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по итогам 10 месяцев работы в 2022 году показал перевыполнение на 20% плана по программе инновационного развития.

Белгородские энергетики завершили автоматизацию 900 километров распределительных сетей 10 кВ в Алексеевском, Ракитянском, Прохоровском, Губкинском и Новооскольском РЭС с установкой реклоузеров, разъединителей и индикаторов коротких замыканий, позволяющих значительно сократить время перерывов в электроснабжении потребителей. В Красногвардейском районе на новой высокотехнологичной подстанции 110 кВ организована передача данных между устройствами релейной защиты, автоматики и телемеханики в цифровом формате по локально-вычислительной сети. Сигналы с оборудования поступают в Центр управления сетями Белгородэнерго, благодаря чему диспетчер может не только непрерывно отслеживать показатели работы подстанции, но и управлять коммутационными аппаратами в режиме реального времени.

Фото: Белгородэнерго

Интеллектуальное оборудование для дистанционного управления сетью позволяет минимизировать время восстановления подачи электроэнергии по резервным схемам.

Помимо инновационной деятельности, специалисты Белгородэнерго продолжают трудиться над актуальными для отрасли рацпредложениями и НИОКР, касающимися разработки электросетевого контроллера для управления системами накопления электрической энергии и объектами микрогенерации в сети 0,4 кВ. Новейшие разработки будут способствовать повышению качества и надежности электроснабжения потребителей.

Объем современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области ежегодно увеличивается за счет передовых отечественных разработок и результатов научно-исследовательской деятельности. Основной упор делается на достижении полноценной управляемости и наблюдаемости сетей, организации цифровых каналов связи, автоматизации учета электроэнергии, модернизации систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы энергооборудования.
и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов
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