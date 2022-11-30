В Белгородэнерго подведены итоги энергочелленджа «#100%Физики»

В итоге максимальное количество голосов набрал эксперимент с магнитом Анны Волобуевой. Не менее интересными стали опыты Мирославы Мухорямовой («Магнит и его свойства») и Полины Веретенниковой («Бусы и инерция»). Они стали призерами второй и третьей степени.