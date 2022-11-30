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В Белгородэнерго подведены итоги энергочелленджа «#100%Физики»

Сегодня, 09:19
Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» совместно с Институтом энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова (ЭИТУС) подвел итоги детского энергочелленджа «#100%Физики».

Конкурс проходил в дистанционном формате в группе «#Энерголандия» во «ВКонтакте». Участникам необходимо было снять видео, на котором экспериментально продемонстрировать одно из физических явлений и объяснить его с научной точки зрения.

От учащихся школ и воспитанников детских садов области поступила 21 работа. Выбрать наиболее зрелищные и определить победителей организаторы попросили преподавателей университета и студенческий актив института ЭИТУС. Эксперты отсмотрели конкурсные работы, оставили свой голос и рецензию с пояснением, чем именно понравился выбранный эксперимент.

В итоге максимальное количество голосов набрал эксперимент с магнитом Анны Волобуевой. Не менее интересными стали опыты Мирославы Мухорямовой («Магнит и его свойства») и Полины Веретенниковой («Бусы и инерция»). Они стали призерами второй и третьей степени.

В номинации «Будущий инженер» победил Дмитрий Смолев с опытом «Повелитель воды».  Наиболее зрелищными и оригинальными признаны работы Карины Коротоножкиной («Лава-лампа) и Дениса Ушляка («Альтернативный метод надувания шарика»). В номинации «Физика вокруг нас» победила Валерия Мирошникова, которая в веселой и познавательной форме рассказала, почему стакан поднимает тарелку.

Специального приза Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем удостоен Вадим Гнедой за опыт «Ионный ветер».

Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

По словам директора ИЭИТУС БГТУ им. В. Г. Шухова Александра Белоусова, проведение таких конкурсов способствует популяризации у детей технократичного взгляда на жизнь.

Думаю, что раннее погружение в творчество будет и дальше развивать у ребят тягу к точным наукам, и они не будут бояться поступать в технические вузы. В нашем университете много выпускников с прекрасным базовым образованием, которые в свое время прошли школу таких энергетических конкурсов. Так что ждем призеров и участников конкурса к нам в качестве умных студентов!
Александр Белоусов

Все работы размещены в группе. Победители, призеры и все участники энергочелленджа получат от организаторов дипломы и памятные подарки.

Физика — базовая наука для энергетической отрасли. Она должная быть доступной для восприятия, чтобы воспитывать у школьников интерес к инженерным профессиям и исследовательской деятельности. Все ребята прекрасно справились с поставленной задачей. Такие опыты можно смело использовать на занятиях по занимательной физике, —
и. о. заместителя генерального директора директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Евгений Турапин
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