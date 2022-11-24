Белгородэнерго подготовило серию роликов для детей «Азбука электробезопасности»

Ростик лучше всех знает, почему не стоит играть вблизи трансформаторных подстанций и удить рыбу под ЛЭП, как вести себя при встрече с оборванным проводом, чем грозит селфи и граффити на энергообъектах. Энергетики предлагают внимательно посмотреть ролики и в жизни следовать описанным в них правилам.