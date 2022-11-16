Белгородэнерго получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022 — 2023

В филиале создана эффективная система оперативного реагирования на технологические нарушения. К ликвидации аварий и нештатных ситуаций подготовлены 157 бригад в составе 534 человек, укомплектованные 225 единицами техники, необходимым оборудованием и материалами. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформировано 10 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых незамедлительно выехать не только в любую точку области, но и в любой регион России.