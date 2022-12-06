Как в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей

В ГОЧС рассказали о толщине льда на водоёмах Белгорода

Журналисты «Бел.Ру» посетили учения ГОЧС, на которых они продемонстрировали, как спасают людей в зимний период с помощью лодки. В целом, по информации ведомства, толщина льда на водоёмах областного центра на 6 декабря превышает 8 см.

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