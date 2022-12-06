Как в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей

Как рассказал спасатель третьего класса ГОЧС города Белгорода Сергей Кудиленко, практические занятие по спасению людей проводят для того, чтобы личный состав спасательной станции был в форме и не забыл свои навыки.
6 декабря журналисты «Бел.Ру» побывали на учениях, в ходе которых спасатели достали из воды утопающего с помощью лодки. Как рассказал Кудиленко, в работе они также используют лестницы, верёвки, подручные средства.
Метод спасения зависит от места происшествия. Спасатели по прибытию оценивают, куда они приехали, количество пострадавших и какими методами необходимо человека извлечь из воды. Но первое, что необходимо в нашей работе, - это меры профилактики. Мы объясняем людям, что делать в случае провала под лёд, огораживаем опасные места и раздаём листовки, где прописаны правила поведения в случае провала и что нужно делать перед выходом на лёд, чтобы не допускать несчастных случаев.
Сергей Кудиленко, спасатель третьего класса ГОЧС города Белгорода
По данным спасателя водно-спасательной станции Артёма Чуева, замеры толщины льда производятся круглосуточно. По состоянию на 6 декабря толщина льда на водоёмах Белгорода выглядит следующим образом: