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Как в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей

Сегодня, 13:55
Фото: Bel.ru

В ГОЧС рассказали о толщине льда на водоёмах Белгорода

Журналисты «Бел.Ру» посетили учения ГОЧС, на которых они продемонстрировали, как спасают людей в зимний период с помощью лодки. В целом, по информации ведомства, толщина льда на водоёмах областного центра на 6 декабря превышает 8 см.

Как рассказал спасатель третьего класса ГОЧС города Белгорода Сергей Кудиленко, практические занятие по спасению людей проводят для того, чтобы личный состав спасательной станции был в форме и не забыл свои навыки.

6 декабря журналисты «Бел.Ру» побывали на учениях, в ходе которых спасатели достали из воды утопающего с помощью лодки. Как рассказал Кудиленко, в работе они также используют лестницы, верёвки, подручные средства.

Метод спасения зависит от места происшествия. Спасатели по прибытию оценивают, куда они приехали, количество пострадавших и какими методами необходимо человека извлечь из воды. Но первое, что необходимо в нашей работе, - это меры профилактики. Мы объясняем людям, что делать в случае провала под лёд, огораживаем опасные места и раздаём листовки, где прописаны правила поведения в случае провала и что нужно делать перед выходом на лёд, чтобы не допускать несчастных случаев.
Сергей Кудиленко, спасатель третьего класса ГОЧС города Белгорода
Фото: Bel.ru

По данным спасателя водно-спасательной станции Артёма Чуева, замеры толщины льда производятся круглосуточно. По состоянию на 6 декабря толщина льда на водоёмах Белгорода выглядит следующим образом:

  1. Центральный пляж (левый и правый берег) – 8-12 см
  2. Квадрат УСК Хоркиной – 8-9 см
  3. Парк Победы (район «Ленты») – 10-11 см
  4. Пескарьер – 9-12 см
  5. Оскочное (Бассейная) – 10 см
  6. Ячнево (Урожайная) – 10-11 см
  7. Болтушка – 10-11 см
  8. ул. Донецкая («Мебельный город») – 11-12 см
  9. Пляж Донецкая – 11-13 см
  10. ул. Волчанская (м-н Борис) – 9-10 см
  11. Речная – 10-11 см
  12. Денис – 12-13 см
  13. ул. Малогвардейцев – 11 см
  14. Парк Победы – 10-11 см

 

 

 

 

Трагедию удалось предотвратить: спасатели показали видео с детьми на тонком льду
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