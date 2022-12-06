Вышел на лёд — попал на видео: ГОЧС следит за белгородцами на водоёмах

Как отметил Лебедев, чтобы предотвращать трагедии и оперативно реагировать на происшествия на льду, оперативные дежурные ЕДДС Белгорода ведут видеомониторинг на всех водоёмах. Там установлено 75 интеллектуальных камер.
Они позволяют фиксировать людей, которые выходят на лёд в опасной зоне. Камеры сигнализируют в ЕДДС. Затем информация оперативно передаётся дежурным мобильным группам, которые непосредственно реагируют и извлекают данного человека со льда, если там действительно опасно находиться. Также в Белгороде порядка 20 обычных камер, которые следят за водоёмами.
Николай Лебедев
На сегодняшний день в состав мониторинговых групп входят 18 человек и три единицы техники. К 8 декабря к этой работе привлекут 18 студентов правоохранительного колледжа.
При обнаружении или получении информации о выходе человека на лёд, оперативный дежурный докладывает старшей смены, которая сообщает информацию на водно-спасательную станцию и спасательным группам. Спасатели находят человека, разъясняют, что здесь находиться опасно (если толщина льда составляет менее 7 см) и просят покинуть лёд. Если безопасно — спасатель вручает памятку и указывает на те места, где опасно.
Николай Лебедев
Лебедев также добавил, что если человек вышел на лёд, где установлен запрещающий знак, ему грозит административная ответственность. Штраф за первичное правонарушение составляет 500 рублей, а за повторное — 1000 рублей.
С воскресенья рыбаки начали активно выходить на лёд. Во всех местах, где есть массовое скопление людей, организована работа мониторинговых групп. Там дежурят спасатели.
Николай Лебедев