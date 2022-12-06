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Вышел на лёд — попал на видео: ГОЧС следит за белгородцами на водоёмах

Сегодня, 12:19
Фото: Bel.ru

В Белгороде за выходом на лёд следят 75 «умных» камер

Они сигнализируют в ЕДДС о выходе людей на тонкий лёд. Затем к работе подключаются спасательные группы. Подробнее рассказал начальник управления ГОЧС Белгорода Николай Лебедев.

Как отметил Лебедев, чтобы предотвращать трагедии и оперативно реагировать на происшествия на льду, оперативные дежурные ЕДДС Белгорода ведут видеомониторинг на всех водоёмах. Там  установлено 75 интеллектуальных камер.

Они позволяют фиксировать людей, которые выходят на лёд в опасной зоне. Камеры сигнализируют в ЕДДС. Затем информация оперативно передаётся дежурным мобильным группам, которые непосредственно реагируют и извлекают данного человека со льда, если там действительно опасно находиться. Также в Белгороде порядка 20 обычных камер, которые следят за водоёмами.
Николай Лебедев
Фото: Bel.ru

На сегодняшний день в состав мониторинговых групп входят 18 человек и три единицы техники. К 8 декабря к этой работе привлекут 18 студентов правоохранительного колледжа.

При обнаружении или получении информации о выходе человека на лёд, оперативный дежурный докладывает старшей смены, которая сообщает информацию на водно-спасательную станцию и спасательным группам. Спасатели находят человека, разъясняют, что здесь находиться опасно (если толщина льда составляет  менее 7 см) и просят покинуть лёд. Если безопасно — спасатель вручает памятку и указывает на те места, где опасно.
Николай Лебедев
Фото: Bel.ru

Лебедев также добавил, что если человек вышел на лёд, где установлен запрещающий знак, ему грозит административная ответственность. Штраф за первичное правонарушение составляет 500 рублей, а за повторное — 1000 рублей.

С воскресенья рыбаки начали активно выходить на лёд. Во всех местах, где есть массовое скопление людей, организована работа мониторинговых групп. Там дежурят спасатели.
Николай Лебедев
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