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В Белгороде дети вышли на тонкий лёд и едва не погибли

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Возможную трагедию предотвратили сотрудники ГОЧС. С детьми провели разъяснительную беседу, сообщили в мэрии.

В Белгороде школьники решили поиграть в хоккей на тонком льду. От возможных неприятностей их спасли сотрудники управления ГОЧС. С детьми провели разъяснительную беседу.

Спасатели увидели школьников на Везёлке неподалёку от УСК Светланы Хоркиной. Школьники хотели выйти на лёд и поиграть в хоккей. При этом сам лёд ещё не прочный и пока легко ломается.

В мэрии белгородцев призывают быть осторожными и не подходить близко к водоёмам, не стоять на обрывистом берегу, следить за детьми. Также спасатели рекомендуют не паниковать, если уже провалились под лёд, и пытаться аккуратно выбраться из воды.

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Лёд#Хоккей#Школьники#Спасатели#Везёлка
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