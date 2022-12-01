В Белгороде дети вышли на тонкий лёд и едва не погибли

В Белгороде школьники решили поиграть в хоккей на тонком льду. От возможных неприятностей их спасли сотрудники управления ГОЧС. С детьми провели разъяснительную беседу.
Спасатели увидели школьников на Везёлке неподалёку от УСК Светланы Хоркиной. Школьники хотели выйти на лёд и поиграть в хоккей. При этом сам лёд ещё не прочный и пока легко ломается.
В мэрии белгородцев призывают быть осторожными и не подходить близко к водоёмам, не стоять на обрывистом берегу, следить за детьми. Также спасатели рекомендуют не паниковать, если уже провалились под лёд, и пытаться аккуратно выбраться из воды.