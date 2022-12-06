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Трагедию удалось предотвратить: спасатели показали видео с детьми на тонком льду

Сегодня, 11:14
Фото: Bel.ru

Спасатели показали на видео пятерых детей, которые вышли на тонкий лёд в Белгороде

Трагедию удалось предотвратить 1 декабря. Дети вышли на тонкий лёд около УСК Светланы Хоркиной. Сотрудники ГОЧС оперативно отреагировали на ситуацию. Журналистам «Бел.Ру» показали видео с места событий.

Как рассказал начальник управления ГОЧС города Белгорода Николай Лебедев, 1 декабря в 13:56 интеллектуальная система на пляже около УСК Светланы Хоркиной зафиксировала выход детей на тонкий лёд. Они хотели поиграть в хоккей. Спасатели своевременно обнаружили нарушения, вывели детей и провели профилактическую беседу. О произошедшем сообщили директорам школ и родителям.

Видео: Bel.ru
С 1 декабря текущего года мы приступили к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности на льду. В период ледостава лёд становился в первых числах декабря от 1 до 2 см и представлял угрозу провала детей и взрослых под лёд.
Николай Лебедев

Лебедев добавил, что в этом сезоне провалов под лёд не было. При этом на всех водоёмах Белгорода дежурят спасательные отряды. Также к этой работе привлечены члены казачьего общества.

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