Трагедию удалось предотвратить: спасатели показали видео с детьми на тонком льду

Как рассказал начальник управления ГОЧС города Белгорода Николай Лебедев, 1 декабря в 13:56 интеллектуальная система на пляже около УСК Светланы Хоркиной зафиксировала выход детей на тонкий лёд. Они хотели поиграть в хоккей. Спасатели своевременно обнаружили нарушения, вывели детей и провели профилактическую беседу. О произошедшем сообщили директорам школ и родителям.
С 1 декабря текущего года мы приступили к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности на льду. В период ледостава лёд становился в первых числах декабря от 1 до 2 см и представлял угрозу провала детей и взрослых под лёд.
Николай Лебедев
Лебедев добавил, что в этом сезоне провалов под лёд не было. При этом на всех водоёмах Белгорода дежурят спасательные отряды. Также к этой работе привлечены члены казачьего общества.