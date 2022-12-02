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В центре Белгорода продают под офисы дореволюционный дом

Сегодня, 08:33
Фото: Авито
Дом построен во второй половине XIX века, является памятником архитектуры. Объявление появилось на «Авито».

В Белгороде на улице Николая Чумичова, 24 выставлен на продажу объект культурного наследия. Двухэтажный особняк принадлежал Юрию Грикке, управляющему станцией «Белгород», указывает автор объявления.

Стены здания украшает лепнина в виде кирпичной кладки. Дом построен в классическом стиле.

В настоящий момент в здании находится юридическая компания. Общая площадь объекта составляет 329,3 кв. м. Особняк продают за 33 млн рублей.

Фото: Авито

Напомним, под торгово-офисное помещение в Белгороде также отдали дом Мачурина на Преображенской, 57. В начале года в купеческом доме 19 века начались ремонтные работы.

Дом Мачурина в Белгороде отдали под торгово-офисное помещение
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