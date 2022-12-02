В центре Белгорода продают под офисы дореволюционный дом

В Белгороде на улице Николая Чумичова, 24 выставлен на продажу объект культурного наследия. Двухэтажный особняк принадлежал Юрию Грикке, управляющему станцией «Белгород», указывает автор объявления.
Стены здания украшает лепнина в виде кирпичной кладки. Дом построен в классическом стиле.
В настоящий момент в здании находится юридическая компания. Общая площадь объекта составляет 329,3 кв. м. Особняк продают за 33 млн рублей.
Напомним, под торгово-офисное помещение в Белгороде также отдали дом Мачурина на Преображенской, 57. В начале года в купеческом доме 19 века начались ремонтные работы.