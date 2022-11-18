Пять селищ в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия

В Белгородской области пять селищ включили в список объектов культурного наследия. Приказы подписал глава управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Алексей Чернявский.
Согласно приказам, «Белгород селище-13» относится к черняховской культуре III–IV вв., новое время — XVIII–XIX вв. Располагается в 450 м от дома № 58 по улице Песчаной. Аналогично и «Белгород селище-15», расположенное в 860 м, и «Белгород селище-16». Оно расположено в 970 м.
«Белгород селище-14» относится к эпохе поздней бронзы XII–VIII вв до н. э., черняховской культуре III–IV вв. Оно располагается в 700 м от дома № 58 на улице Песчаной. «Белгород селище-17» — черняховская культура III–IV вв., находится в 320 м от дома № 500 по улице Донецкой.
Ранее сообщалось, что в Борисовке восстановят объект культурного наследия — дом, где работал академик Сукачёв. Также стало известно, что драмтеатр в Белгороде может попасть в реновацию объектов культурного наследия.