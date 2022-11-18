Пять селищ в Белгородской области включили в список объектов культурного наследия

Согласно приказам, «Белгород селище-13» относится к черняховской культуре III–IV вв., новое время — XVIII–XIX вв. Располагается в 450 м от дома № 58 по улице Песчаной. Аналогично и «Белгород селище-15», расположенное в 860 м, и «Белгород селище-16». Оно расположено в 970 м.