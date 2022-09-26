На белгородского бизнесмена подали в суд из-за состояния объекта культурного наследия

Собственник выкупил «Здание, где в январе 1918 года была провозглашена Советская власть в посёлке» в 2009 году. Управление и предприниматель заключили соглашение, согласно которому на ИП возложили обязанность по сохранению объекта. Предписания ответчик не исполнил. Здание при этом проверяли неоднократно.