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На белгородского бизнесмена подали в суд из-за состояния объекта культурного наследия

26 сентября 14:19
Фото: culture31.ru
Предприниматель приобрёл строение в 2009 году. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Октябрьский райсуд.

Управление по охране объектов культурного наследия Белгородской области подало в суд на предпринимателя, владеющего объектом культурного наследия регионального значения. Здание находится в аварийном состоянии.

Собственник выкупил «Здание, где в январе 1918 года была провозглашена Советская власть в посёлке» в 2009 году. Управление и предприниматель заключили соглашение, согласно которому на ИП возложили обязанность по сохранению объекта. Предписания ответчик не исполнил. Здание при этом проверяли неоднократно.

По решению суда бизнесмен должен вынести мусор из помещений и избавиться от сорняков на территории, провести работы по консервации объекта. Решение суда вступило в законную силу.

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#Общество#Волоконовский район#Объект культурного наследия#Состояние#Предприниматель#Суд#Октябрьский районный суд#Наталья Корявых
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