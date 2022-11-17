Белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия

Объектом культурного наследия стал грунтовый могильник — эпоха бронзы (XXXV/XXXIII–XIII/XI вв. до н. э.), ранний железный век (VII в до н. э. — V в. н. э.). Его обнаружили в Белгороде в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.