Белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия

Объектом культурного наследия стал грунтовый могильник — эпоха бронзы (XXXV/XXXIII–XIII/XI вв. до н. э.), ранний железный век (VII в до н. э. — V в. н. э.). Его обнаружили в Белгороде в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.
На земельном участке, в границах которого расположен могильник, теперь нельзя проводить земляные и мелиоративные, хозяйственные работы. Исключение — работы по сохранению выявленного объекта.
Помимо этого, на участке запрещено устраивать свалку, складировать стройматериалы. Нельзя также проводить на территории археологические исследования и искать исторические предметы без наличия разрешения.