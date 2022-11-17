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Белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия

Вчера, 14:34
Фото: 1MI
Его ранее обнаружили в областном центре. Приказ о включении могильника в состав объектов культурного наследия подписал глава регионального управления госохраны соответствующих объектов Алексей Чернявский.

Объектом культурного наследия стал грунтовый могильник — эпоха бронзы (XXXV/XXXIII–XIII/XI вв. до н. э.), ранний железный век (VII в до н. э. — V в. н. э.).  Его обнаружили в Белгороде в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.

На земельном участке, в границах которого расположен могильник, теперь нельзя проводить земляные и мелиоративные, хозяйственные работы. Исключение — работы по сохранению выявленного объекта.

Помимо этого, на участке запрещено устраивать свалку, складировать стройматериалы. Нельзя также проводить на территории археологические исследования и искать исторические предметы без наличия разрешения.

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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Могильник#Объект культурного наследия#Эксклюзив
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